Графика в MacBook Pro на M4 Max оказалась мощнее RTX 4070

Вышедшие в ноябре ноутбуки MacBook Pro с чипом Apple M4 Max были протестированы в бенчмарке с тестом графического процессора (GPU). Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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Согласно данным Blender Open Data, средний балл Apple M4 Max после 28 тестов составил 5208, что немного меньше, чем у версии Nvidia RTX 4080 Laptop, но выше, чем у настольных RTX 3080 Ti и RTX 4070.

Это особенно впечатляет, учитывая, что графический процессор Apple интегрирован в чип, в отличие от дискретных Nvidia RTX 3080 Ti и Nvidia RTX 4070, которые занимают значительное пространство внутри компьютера.

Кроме того, M4 Max не сильно уступает RTX 4090 Laptop — решение от Nvidia набирает в среднем 6863 балла, что делает его примерно на 30% быстрее.

Blender Open Data позволяет пользователям оценить производительность своего устройства в среде Blender как в плане процессора, так и графического ядра. В отличие от синтетических тестов, таких как Geekbench, Blender дает более точное представление о реальной производительности.