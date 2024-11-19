Apple пригрозила удалить данные пользователей старых iPhone

Компания Apple оставит пользователей устаревших смартфонов без функции резервного копирования. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

В корпорации объяснили, что с середины декабря функция резервного копирования данных в iCloud будет работать только на смартфонах под управлением iOS 9 и более новых операционных систем (ОС). В этой связи данные пользователей старых iPhone, работающих на базе iOS 8 и более ранних ОС, оказались под угрозой удаления.

На сайте компании уточняется, что владельцы раритетных девайсов могут пользоваться резервным копированием до 18 декабря 2024 года, а затем все их данные в облачном хранилище будут удалены. В Apple объяснили, что обновили инфраструктуру, и теперь старые устройства не отвечают минимальным техническим требованиям.

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В компании предложили пользователям обновить свои гаджеты до iOS 9 или приобрести новый iPhone. При этом у потребителей останется возможность создания резервных копий через проводное подключение и компьютер Mac. Для этого нужно подключить iPhone к устройству через программу Finder.

Apple выпустила iOS 8 в сентябре 2014 года. Ее поддерживали iPhone 4s и более новые смартфоны бренда.

Ранее владельцы iPhone рассказали о таинственных голосах, которые они услышали с помощью своих смартфонов. Журналисты издания PhoneArena предположили, что проблема может заключаться в сбое.