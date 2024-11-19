В России представили Apple Vision Pro за 2 млн рублей

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar анонсировала эксклюзивную версию гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro под названием Oracle.

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Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

«Oracle в переводе на русский означает «Оракул», что отражает значение этого устройства как предвестника будущего, в котором человек полностью изменит взаимодействие с окружающим пространством с помощью развития технологий VR и AR», — отметили в компании.

Световой уплотнитель Light Seal и динамики устройства обтянуты вручную прошитой кожей, рамка гарнитуры украшена геометрическим узором и покрыта золотом, а декоративные элементы выполнены из черной эмали и серебра.

Отмечается, что Oracle производится в ограниченном тираже в количестве 49 экземпляров. Кроме того, пользователям предлагается дополнить устройство персонализацией, включая инициалы, логотипы или уникальные символы.

Стоимость Oracle начинается с 1,8 млн руб. за модель с 256 ГБ памяти, тогда как версия на 1 ТБ обойдется уже в 2 млн руб.