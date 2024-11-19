Apple предложила решение проблемы пропадающих заметок в iOS и macOS
В этом месяце ряд пользователей столкнулся с неприятным багом, из-за которого записи в приложении «Заметки» на iOS- и macOS-устройствах просто пропадали. Apple признала проблему и предложила её решение.
Баг, как оказалась, был связан с новыми правилами использования iCloud. Если некоторые пользователи без проблем приняли условия, то другим повезло меньше: любители «яблочной» техники не могли найти сохранённые заметки.
К счастью, ошибка не привела к физическому удалению заметок, а просто отключила опцию использования синхронизации iCloud для этого приложения.
Решить проблему очень легко, Apple даже выложила пошаговую инструкцию:
- Введите свое имя в настройках операционной системы.
- Откройте опцию iCloud, а после — «Заметки».
- Убедитесь, что функция синхронизации включена.
- Если после этого пропавшие заметки не появились, перезапустите устройство.