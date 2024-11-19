Apple предложила решение проблемы пропадающих заметок в iOS и macOS

В этом месяце ряд пользователей столкнулся с неприятным багом, из-за которого записи в приложении «Заметки» на iOS- и macOS-устройствах просто пропадали. Apple признала проблему и предложила её решение.

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Баг, как оказалась, был связан с новыми правилами использования iCloud. Если некоторые пользователи без проблем приняли условия, то другим повезло меньше: любители «яблочной» техники не могли найти сохранённые заметки.

К счастью, ошибка не привела к физическому удалению заметок, а просто отключила опцию использования синхронизации iCloud для этого приложения.

Решить проблему очень легко, Apple даже выложила пошаговую инструкцию: