В Европе на создание космического корабля Nyx привлекли $160 млн

Европейская компания The Exploration Company привлекла 160 миллионов долларов частных инвестиций на создание транспортного грузового корабля Nyx. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

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Инвесторами стартапа выступили, в частности, венчурные фонды Balderton Capital, Plural, French Tech Souveraineté и DeepTech & Climate Fonds.

«Их миссия — сделать исследование космоса более доступным и устойчивым — обещает открыть беспрецедентные возможности не только для Европы, но и для будущего человечества в космосе», — сказал партнер Balderton Capital Дэвид Тевенон.

Выделенные средства пойдут на создание околоземной версии корабля Nyx Earth, способного доставлять на околоземную орбиту до четырех тонн грузов, а обратно на Землю — до трех тонн.

В середине 2025 года The Exploration Company планирует запустить на ракете Falcon 9 миссию Possible, в ходе которой капсула с 300 килограммами полезной нагрузки пробудет на околоземной орбите около трех часов, после чего приводнится у берегов Гавайев.

В июне издание сообщило, что The Exploration Company завершила кампанию огневых испытаний второго прототипа двигателя Huracan, который получит окололунная версия космического грузового корабля Nyx.