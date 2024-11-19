Назван период пика солнечной активности в 2025 году

Солнечная активность в текущем цикле достигнет пика летом 2025 года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

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Он указал, что существуют разные сценарии, однако большинство из них указывает на то, что пик солнечной активности придется на весну-лето 2025 года. Богачев напомнил, что сейчас высшей точкой текущего цикла по числу солнечных пятен является август 2024 года, а по силе вспышек — май и октябрь 2024 года.

«Таким образом, активность в 2024 году уже была очень высокая и, хотя ноябрь пока выглядит более-менее спокойно, скорее всего, это временная пауза, и Солнце вернется к росту уже в ближайшее время», — добавил ученый.

Богачев отметил, что предсказать конкретное «расписание» вспышек и бурь в 2025 году сейчас невозможно, поскольку группа пятен на Солнце, которая бы позволила определить активность будущего года, пока еще даже не родилась. По его словам, самые крупные вспышки могут произойти только через два-три года после пика солнечной активности, как это было в двух предыдущих циклах. Ожидается, что они могут достигать уровня X10.

Согласно прогнозам Богачева, минимальной активность Солнца станет к 2029-2031 годам, а затем постепенно начнет расти снова.