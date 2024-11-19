Назван самый мощный суперкомпьютер на планете

В мире суперкомпьютеров новый лидер: AMD и Ливерморская национальная лаборатория объявили, что суперкомпьютер El Capitan стал самым мощным на планете.

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Его производительность составляет 1.742 экзафлопса, что почти на 45 % больше, чем у предыдущего рекордсмена — Frontier.

El Capitan использует 44 544 процессора AMD MI300A, объединяющих в одном чипе 24 ядра Zen 4 и графическое ядро CDNA 3, а общая оперативная память системы достигает 5.4 ПБ.

Этот суперкомпьютер разрабатывался для задач, связанных с модернизацией ядерного арсенала США, включая моделирование ядерных взрывов и прогнозирование надежности боеголовок.

Также он способен решать сложные задачи на стыке ИИ и высокопроизводительных вычислений.

Устройство потребляет более 35 МВт энергии и считается одним из самых эффективных среди машин такого масштаба. Примечательно, что El Capitan превзошёл не только конкурентов на базе Intel и NVIDIA, но и остаётся экономически более выгодным решением в своей категории.