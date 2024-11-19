Смартфон Nubia Z70 Ultra получит расцветку в стиле картины Ван Гога

Бренд Nubia представил постеры с новым флагманом Z70 Ultra, впервые продемонстрировав все доступные цветовые решения.

© Ferra.ru

Среди них: классический чёрный, элегантный янтарный и уникальный синий оттенок Starry Night, вдохновлённый знаменитой картиной Винсента Ван Гога.

Напомним, что подобная расцветка уже появлялась в предыдущем поколении — Nubia Z60 Ultra.

Дизайн смартфона напоминает предшественника, но в нём есть несколько заметных изменений. Основной объектив камеры теперь размещён над чёрным блоком, а не внутри него, а в системе вспышек появилась кольцевая модель, добавившая интересный акцент.

© Weibo

Презентация Nubia Z70 Ultra намечена на 21 ноября. По уже раскрытым характеристикам известно, что смартфон будет оснащён 6.85-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, чипом Snapdragon 8 Elite, батареей на 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

Основная камера получит 1/1.56-дюймовый сенсор Sony IMX906, ширик и телевик. Фронтальная камера расположится под экраном, что добавит устройству современный и минималистичный вид.