Космонавт сфотографировал Саяно-Шушенскую ГЭС с борта МКС

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сфотографировал Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию (ГЭС) с борта Международной космической станции.

"Сегодня ночью мне повезло увидеть реку Енисей и каскад ГЭС на ней. Крупнейшая в России, и одна из высочайших в мире (242 м) Саяно-Шушенская гидроэлектростанция и следующая за ней Майнская. Находятся в Саянском коридоре Енисея, участке течения, на котором река прорезает хребты Западных Саян. Впервые наблюдал Саяно-Шушенскую ГЭС ночью, и ночью она впечатляет не меньше, чем днем", - рассказал Вагнер.

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция - самая мощная ГЭС в России. Расположена на реке Енисей в Республике Хакасия, возле города Саяногорска.