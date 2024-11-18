На Солнце произошло восемь мощных вспышек

Ученые зарегистрировали восемь мощных вспышек класса М на Солнце 18 ноября, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

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Отмечается, что первая вспышка произошла в 08:22 мск.

"В рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 (S07E78) продолжительностью 14 минут", - говорится в сообщении.

А самая мощная вспышка М3.7 была зарегистрирована в 15:53 мск.

Согласно мониторингу космической погоды ИПГ, семь из восьми вспышек сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

Супермощная вспышка произошла на Солнце

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.