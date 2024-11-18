Российские ученые назвали причину потепления Арктики

Российские учёные фиксируют повышение температуры Арктики с 2005 года и сейчас они изучили причины этого

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Российские учёные выяснили, что зимние температуры в Арктике начали заметно расти с 2005 года, чему способствовало длинноволновое излучение, вызванное высоким содержанием водяного пара в воздухе. Это явление особенно сильно проявляется при ясной погоде. По данным исследователей, за последние годы зимние температуры в регионе повысились примерно на 5 градусов Цельсия, а поток теплового излучения вырос на 9%. Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда.

Научный сотрудник Нансен-Центра Михаил Латонин подчеркнул, что исследование помогает лучше понять текущие климатические изменения в Арктике, что важно для адаптации региона к этим процессам. Вместе с коллегой Анной Демченко он изучил изменения температур и теплового баланса Арктики за период с 1959 по 2022 год. Анализ проводился на основе данных спутниковых, наземных и самолётных наблюдений, систематизированных в базе ERA5.

Учёные отметили, что это потепление в большей степени затронуло Восточное полушарие Арктики. В то время как в Западном полушарии тепловые потоки направлены в обратном направлении, охлаждая регион. Исследователи считают, что такой эффект связан с усилением переноса влаги из более тёплых широт. Эти выводы важно учитывать при прогнозах климатических изменений в Заполярье, добавили специалисты.