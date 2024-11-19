Новый монитор LG получил OLED-дисплей с частотой 480 Гц

LG Electronics представила игровой монитор премиум-класса UltraGear GX7 (27GX790A).

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Новинка разработана для геймеров и оснащена 27-дюймовым дисплеем с самой высокой среди всех QHD OLED-мониторов частотой обновления – 480 Гц.

Особенности

LG UltraGear GX7 (27GX790A) оборудован 27-дюймовым WOLED-дисплеем с разрешением QHD (2560×1440 пикселей), временем отклика Gray-to-Gray (GTG) 0,03 миллисекунды и частотой обновления 480 Гц.

Технология дисплея LG WOLED, использующая белый источник света OLED с цветными фильтрами, обеспечивает высокий коэффициент контрастности, яркие цвета, глубокий чёрный цвет и превосходную чёткость движения даже во время самых динамичных игровых сцен. Монитор сертифицирован по стандартам VESA DisplayHDR True Black 400 и VESA ClearMR наивысшего уровня.

Для более плавного игрового процесса монитор поддерживает NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, что снижает разрывы и мерцание экрана. Покрытие LG AGLR также улучшает видимость в условиях яркого освещения, облегчая просмотр деталей на экране.

Кроме того, монитор оснащён 4-контактным разъёмом для наушников с поддержкой DTS Headphone, обеспечивающим трёхмерный звук для точного позиционирования в играх. Другие варианты подключения включают два порта HDMI 2.1, один порт DisplayPort 2.1 и три порта USB 3.0 (1 восходящий, 2 нисходящих).

Также стоит отметить совместимость с новейшими игровыми консолями, ПК и графическими процессорами следующего поколения, выпуск которых ожидается в начале следующего года. Новинка поставляется с плоской L-образной подставкой, позволяющей поворачивать дисплей в диапазоне от -30° до 30°.

Сроки выхода и цена

На данный момент LG UltraGear GX7 (27GX790A) доступен для покупки в США через магазины производителя. Стоимость нового монитора составляет $1000.