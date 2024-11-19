Индиец взломал AirPods Pro 2 с помощью микроволновки

Когда стало ясно, что функция слухового аппарата в AirPods Pro 2 недоступна в Индии, 24-летний Ритвик Джаясимха и его друзья Арнав Бансал и Ритвик Рибху решили действовать.

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Используя клетку Фарадея, созданную из микроволновки и медной сетки, и специального ПО они «подменили геолокацию» AirPods, заставив устройство думать, что оно находится в США, и активировали функцию.

Модифицированные AirPods стали настоящим спасением для его бабушки, предоставив современные функции, такие как определение разговоров и простая настройка звука, недоступные в традиционных слуховых аппаратах. Их новаторское решение вдохновило и других. Поделившись инструкцией онлайн, молодые изобретатели помогли более 30 людям активировать функцию на их устройствах.