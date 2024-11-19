Ученые вычислили время образования соли в Средиземном море

Международная группа ученых проанализировала два изотопа хлора из соли, образовавшейся на дне Средиземного моря в Мессинский пик солености 5,97–5,33 миллионов лет назад. Оказалось, что в то время вода испарялась, а соль накапливалась в два этапа. Так, в результате Мессинского пика солености Средиземное море потеряло до 70% воды.

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Новые данные позволят лучше понять последствия изменения моря и его влияние на глобальные процессы Земли. Статья вышла в журнале Nature Communications.

Примерно 5,97–5,33 миллионов лет назад возник Мессинский пик солености — крупное геологическое событие, превратившее Средиземное море в соляной бассейн. Из-за закрытия Гибралтарского пролива в то время прекратился приток воды из Атлантического океана. Испарение в условиях жаркого климата привело к снижению уровня моря и образованию более чем километровой толщи густого солевого раствора. До сих пор было неизвестно, каким образом в Средиземном море так быстро скопились большие объемы солей.

Геофизики и океанографы из Европы и Израиля решили это исправить. Они проанализировали изотопы хлора ³⁷Cl и ³⁵Cl, содержащиеся в соли на дне Средиземного моря, и определили две фазы их образования. Оказалось, что во время первой фазы, длившейся около 35 тысяч лет, отложение солей происходило только в Восточном Средиземноморье из-за ограничения стока морской воды в Атлантический океан. Вторая фаза была намного короче — меньше 10 тысяч лет. Тогда соль стала накапливаться по всему морю, поэтому его уровень резко снизился на 1,7–2,1 километров в восточном Средиземноморье и на 0,85 километров — в западном. В результате Мессинского пика солености Средиземное море потеряло до 70% воды, а его восточная часть — до 83% своего объема.

По оценкам ученых, Мессинский пик солености вызвал негативные последствия: он спровоцировал локальные извержения вулканов из-за разгрузки земной коры, а также способствовал изменению климатических условий. Новые данные о процессе образования соли позволят лучше понять эволюцию Средиземноморского региона и его влияние на глобальную флору и фауну.