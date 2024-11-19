Найдено «связующее звено» между птерозаврами и птеродактилями

Европейские и американские палеонтологи обнаружили на территории немецкой Баварии останки ранее неизвестного вида птерозавров, который является своеобразным "потерянным звеном эволюции", которое связывает последних примитивных птерозавров и первых птеродактилей.

Об этом сообщила пресс-служба Лондонского университета королевы Марии (QMUL).

"Это удивительная находка поможет нам полностью реконструировать то, в каких условиях обитали и эволюционировали эти удивительные летающие рептилии. Мы надеемся, что наше открытие станет базисом для более обстоятельного изучения этого важного эволюционного перехода", - пояснил старший научный сотрудник QMUL Дэвид Хоун, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие при изучении сильно фрагментированных окаменелостей, найденных в известняковой каменоломне Шодиберг, расположенной в окрестностях баварского города Мюльхайм. За последние несколько столетий в местных отложениях известняка палеонтологи обнаружили большое число отпечатков тела мезозойских рептилий, в том числе большого числа динозавров и птерозавров.

Внимание ученых привлекли одни из самых крупных останков шодибергских птерозавров, которые были обнаружены в породах, сформировавшихся в самом конце юрского периода, примерно 149 миллионов лет назад. Исследователи просветили эти отпечатки при помощи ультрафиолета и видимого света, что позволило им получить трехмерное изображение находки и реконструировать облик очень крупного древнего летающего ящера, чей размах крыльев составлял порядка двух метров.

Это существо, получившее имя Skiphosoura bavarica (лат. "мечехвост из Баварии"), обладало крайне необычным обликом, который был одновременно близок к первым птеродактилям, высокоразвитым птерозаврам из меловой эпохи, и к примитивным птерозаврам юрской эры. В частности, он обладал длинной головой и шеей, как и птеродактили, но при этом его хвост был более длинным, а по устройству костей запястья и пальцев он занимал среднее положение между птерозаврами и птеродактилями.

Как отмечают исследователи, предварительный анализ останков "мечехвоста из Баварии" подтверждает, что птерозавры из подгруппы дарвиноптеранов, отпечатки тел которых недавно найдены в Шотландии, действительно были близкими родичами птеродактилей и предположительной отправной точкой в истории их эволюции. Последующее изучение и сравнение Skiphosoura bavarica и дарвиноптеранов поможет понять, как птеродактили приобрели радикально иной облик по сравнению с примитивными птерозаврами за относительно короткое по меркам эволюции время.

О птерозаврах

По текущим представлениям палеонтологов, птерозавры были первыми позвоночными существами, освоившими полет. Эти крылатые ящеры возникли, предположительно, в конце триасового периода, около 220-210 млн лет назад, через несколько десятков миллионов лет после того, как их предки, похожие по облику на ящериц, отделились от общего древа эволюции архозавров. История эволюции птерозавров, как и среда обитания их предков, пока вызывают массу споров среди палеонтологов.