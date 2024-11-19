Эксперт YouTube-канала Max Tech рассказал, какой ноутбук от Apple сейчас лучше всего покупать: MacBook Pro 16″ на М1 Мах, М2 Мах, М3 Max или M4 Max.

© Ferra.ru

Ведущий YouTube-канала Max Tech провёл множество разных тестов, чтобы посмотреть, насколько новый М4 Мах отличается по производительности от М1 Мах, М2 Мах и М3 Мах. Результаты вы можете увидеть ниже.

В целом же новый MacBook 16″ на М4 Мах побеждал почти везде (кроме теста автономности). В Figma Web Design ему понадобилось всего 1 минута 6 секунд, тогда как модели на М1 Мах — 1 минута 54 секунды, Xcode новый процессор превзошёл М1 Мах почти в два раза: 84 секунды против 150 секунд соответственно.

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

Вывод

Если сейчас у вас MacBook Pro на М1 Мах или М2 Мах и вы хотели обновиться, то вы действительно заметите сильное улучшение в производительности у нового MBP на М4 Мах. Это доказывают практически все тесты. Поэтому точно стоит перейти с М1 Мах на М4 Мах: новинка будет мощнее почти в два раза.

Однако если вы уже работаете на М3 Мах, то он будет несильно хуже нового М4 Мах. Разве что последний редактирует фото быстрее на 29%. В остальных же тестах MacBook Pro 16″ на М4 Мах не особо лучше, чем эта же версия на М3 Мах. Так что выгоднее всего сейчас взять MacBook Pro на М3 Мах со скидкой, а не новую модель.