В захоронении викингов нашли послание «из будущего»

Археологи, исследуя захоронение викингов в западной Норвегии, обнаружили там предмет из другой исторической эпохи. Это была бутылка с посланием, датированная XIX веком.

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Раскопки проводили на ферме Миклебуст. В IX веке там располагалось поместье короля Аудбьерна Фройбьернссона. В 870 году правитель погиб, и его тело захоронили, по традициям викингов, вместе с кораблем. Над могилой устроили курган почти 4 метров в высоту.

Во время погребальной церемонии корабль сожгли, но от него осталось множество деталей, представляющих интерес для историков, в частности, около 7000 заклепок. Исследователи определили, что корабль достигал 30 метров в длину – это самое большое судно, которое когда-либо находили в захоронениях викингов.

В ходе нового исследования ученые нашли бутылку из гораздо более позднего времени и быстро раскрыли секрет послания. Его оставил археолог Андерс Лоранж из музея Бергена, который обследовал курган в 1874 году. Ему удалось найти останки мужчины 25-35 лет с травмой, нанесенной мечом или боевым топором, оружие и артефакты, в том числе бронзовый сосуд для кремации.

На месте раскопок Лоранж оставил бутылку с запиской, своей визитной карточкой и пятью монетами.

«Этот курган был раскопан в 1874 году. Андерс Лоранж, «Антиквариат Норвегии». Курган воздвигнут над павшими воинами. Они были сожжены на своем корабле вместе со своим оружием и наградами», – гласил текст послания.

Также археолог добавил несколько рун. Современные ученые расшифровали фразу как «Эмма Гайд, моя возлюбленная». Позднее эта девушка стала женой Лоранжа, сообщает The History Blog. Послание археолога XIX века намерены передать в коллекцию музея.