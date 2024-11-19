Обнаружены доказательства экзотических захоронений в Европе

Недавнее исследование, проведенное Австрийской академией наук, выявило уникальные погребальные обычаи Западной Европы в раннее новое время, подтверждая практику семейного бальзамирования как взрослых, так и детей во Франции.

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Археологи обнаружили останки семи взрослых и пяти детей в подвале замка Миланд в Кастельно-ла-Шапель, среди которых было мумифицированное тело женщины из аристократической семьи Комон. Эти находки ставят под сомнение представление о бальзамировании как о чуждой практике для европейской культуры.

Исследование, возглавляемое археологом Кэролайн Партиот, предоставило ценную информацию о методах бальзамирования, которые были тщательно стандартизированы и передавались из поколения в поколение на протяжении двух столетий. Анализ костей показал следы разрезов, свидетельствующие о аккуратном снятии кожи с тела, что соответствует описаниям, представленным французским хирургом Пьером Дионисом в 1708 году.

Находки также указывают на то, что бальзамирование в семье Комон было не только практикой сохранения тел, но и важным элементом похоронных церемоний.

«Эти ритуалы служили для демонстрации статуса семьи и их привилегированного положения в обществе», — отмечает Партиот.

Интересно, что многократное бальзамирование членов одной семьи встречается крайне редко в средневековой Европе; единственным известным примером является семья Медичи в Италии 15 века. Исследование подчеркивает, что традиции и обычаи семьи Комон отражают не только социальный статус, но и глубокую связь с культурными практиками своего времени.