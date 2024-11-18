Индийская стартап-компания выпустит гуманоидных роботов

Индийский стартап Addverb Technologies, связанный с крупнейшей компанией Reliance Group миллиардера Мукеша Амбани, готовится войти на рынок гуманоидных роботов. Первый выпуск роботов намечен на 2025 год, сообщает сооснователь компании Сангит Кумар. Роботы будут способны выполнять задачи в различных отраслях, таких как мода, розничная торговля и энергетика.

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Производство начнется в пригороде Дели с небольшого объема — около 100 единиц в первый год. Addverb Technologies, известная своими решениями в области автоматизации складов и промышленности, ставит перед собой задачу конкурировать на мировых рынках с США и Китаем.

Кумар подчеркивает, что компания опирается на технологии искусственного интеллекта и сети 5G, разработанные дочерними предприятиями Reliance. Планируется, что гуманоиды будут внедрены в различных бизнес-структурах корпорации, включая телекоммуникации, и найдут применение в таких сферах, как уход за пожилыми и оборона, уже в ближайшие три-пять лет.

Для ускорения разработки Addverb использует современные чипы Nvidia, технологии Qualcomm и материнские платы Intel. Компания активно ищет новые инвестиции и рассчитывает на привлечение венчурного капитала для расширения производства.