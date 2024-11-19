В Лондоне нашли участок важнейшей магистрали Римской Британии

Участок одной из крупнейших римских дорог нашли в Великобритании через 2 тысячи лет после того, как она была построена. Находку сделали под улицей Олд-Кент-роуд в Лондоне.

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Дорога, известная как Уотлинг-стрит, была вымощена в 43 году нашей эры. Ее длина составляла 444 км. Это была одна из важнейших магистралей Римской Британии, проходившая от порта Дувр через Вируламий и форт Дева Витрикс (ныне Честер) к Западному Мидленду. Ею пользовались римские императоры, в частности, Адриан, который приказал построить знаменитый Вал между Англией и Шотландией в 122 году.

Хотя римские дороги были, как правило, прямыми, найти достоверные свидетельства того, что Уотлинг-стрит проходила через столицу, оказалось чрезвычайно трудно. Сейчас ученые впервые физические свидетельства наличия магистрали под современной улицей.

Находку сделали во время работ по расширению тепловой сети района Саутуорк. Был найден участок римской кладки шириной 5,8 метров и высотой 1,4 метра.

«Это ключевая находка для археологических исследований Лондона», – отметили эксперты.

Дорожное покрытие состояло из трех отдельных слоев: основания из утрамбованного гравия, слоя мела для укрепления и верхнего слоя из гравия и песка. Ученые предположили, что сверху должен был располагаться еще один слой, но он был разрушен в результате эрозии. Они отметили хорошую сохранность участка.

Как и многие римские дороги, Уотлинг-стрит впоследствии стала важной частью средневековой транспортной системы и постепенно вошла в современную дорожную сеть. По словам археологов, находка позволит лучше понять маршрут магистрали и римские строительные технологии, сообщает The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в Великобритании нашли более 12 тысяч ранее неизвестных археологических памятников. Среди них: курганы бронзового века и средневековые деревни.