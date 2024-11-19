В России выросла популярность восстановленных iPhone

Группа М.Видео-Эльдорадо сообщила о росте популярности восстановленных смартфонов. С начала 2024 года среди покупателей наибольшее внимание привлекли модели Apple iPhone 11, iPhone 13 и iPhone 12, особенно с объемом памяти 128 ГБ. Эти устройства составляют 12%, 11% и 9% от общего объема продаж восстановленной техники соответственно.

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Статистика, предоставленная сервисом М.Мастер, который занимается восстановлением смартфонов, показывает, что наиболее часто в трейд-ин сдают устройства iPhone 13, AirPods прошлых поколений и iPhone 11. Взамен покупатели могут получить не только смартфоны Apple и Samsung, но и ноутбуки с ОС Windows от брендов Huawei, Asus и других.

Продажи восстановленной техники в сети М. Видео-Эльдорадо показали уверенный рост: за третий квартал 2024 года покупатели приобрели в два раза больше восстановленных устройств, чем за первое полугодие. Все восстановленные гаджеты проходят тщательную проверку инженерами, и перед продажей они проходят гигиеническую обработку.