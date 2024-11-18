В ранней Вселенной замечены галактики-"монстры"

Международная команда астрономов при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружила три сверхмассивные галактики, сопоставимые по массе с нашей галактикой Млечный Путь. Озадачило ученых то, что эти галактики существовали уже на самом раннем этапе развития Вселенной, в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем рассказывает Sci News. Открытие было сделано в ходе анализа данных обзора JWST/FRESCO. Результаты анализа указывают на то, что звезды в ранней Вселенной формировались гораздо быстрее, чем считалось до сих пор.

Более того, обнаружение сразу трех сверхмассивных объектов бросает вызов существующим моделям формирования галактик. Сами ученые называют обнаруженные ими галактики "красными монстрами" - во-первых, из-за их характеристик, неожиданных для ранней Вселенной, во-вторых, из-за красного цвета, который они имеют на изображениях космического телескопа Уэбба.

Ученые пояснили, что три удивительно массивные галактики со звездными массами, сопоставимыми с современным Млечным Путем, имеют красный цвет из-за высокого содержания в них пыли. Последняя является основным строительным материалом для звезд и планет.

Высокая концентрация пыли, в свою очередь, указывает на то, что звезды в древних галактиках-"монстрах" формировались почти в два раза быстрее, чем происходил данный процесс в более поздние времена.

"Эти результаты поднимают новые вопросы для теорий формирования галактик, в частности, указывают на проблему "слишком большого количества слишком массивных" галактик в ранней Вселенной", - говорит соавтор исследования доктор Иво Лабе из Технологического университета Суинберна. - Современные модели не в состоянии объяснить, как возможно столь сверхэффективное звездообразование на столь ранних этапах развития Вселенной".

"Обнаружение трех таких огромных "монстров" представляет собой захватывающую загадку, - добавляет профессор Стайн Вюйтс из Университета Бата. - Многие процессы в эволюции галактик имеют тенденцию вводить этап, ограничивающий скорость преобразования газа в звезды, однако каким-то образом этим "красным монстрам" удалось быстро обойти большинство таких препятствий".

Исследователи поясняют, что найти подобные галактики в ранней Вселенной - это все равно, что отыскать новорожденного ребенка весом 100 кг.