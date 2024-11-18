Пару сверхмассивных черных дыр «застали» за поглощением облака

Астрономы провели наблюдения за активным ядром галактики 2MASX J21240027+340911. Считалось, что там расположена сверхмассивная черная дыра. Но новые данные показали – на самом деле там находится двойная система из двух черных дыр, поглощающих вещество.

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Суммарная масса черных дыр в 40 миллионов раз превышает массу Солнца. Они находятся примерно в одном световом дне (26 млрд км) друг от друга. Черные дыры постепенно сближаются и столкнутся через 70 тысяч лет.

Во время наблюдений ученые уловили повторяющийся сигнал из ядра галактики. Сигнал, которому присвоили название AT 2021hdr, возникал каждые несколько месяцев (от 60 до 90 дней).

Ученые пришли к выводу, что его появление связано с газовым облаком. Черные дыры вращаются и взаимодействуют с облаком, возмущая его и поглощая газ. Это создает «колебательный узор» в свете, исходящем от системы.

Команда намерена продолжать наблюдения за ядром галактики. Она находится на расстоянии 1 миллиарда световых лет от Земли, сообщает Astronomy & Astrophysics.

Ранее ученые открыли самую одинокую галактику. Ей присвоили название Еж (Hedgehog).