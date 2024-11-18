Создан робот-змея для поисково-спасательных работ на завалах

Студенты из Швейцарской высшей технической школы Цюриха сконструировали робота-змею. Этот объект способен проникать в места, недоступные другим роботам – такое свойство важно, к примеру, при проведении поисково-спасательных работ на завалах.

© Соцсети

Модель назвали RoBoa. За ее «головой» размещена надувная тканевая трубка, соединенная с блоком питания. Она наполняет корпус сжатым воздухом. Также «змея» содержит дополнительные свернутые трубки, вычислительную мощность и дополнительную электронику.

Длина прототипа составила 10 метров. В дальнейшем студентам удалось удлинить робота до 100 метров. Его диаметр можно отрегулировать дистанционно с помощью портативного беспроводного пульта.

Модель можно оснастить комбинированным динамиком и микрофоном. Эти приборы могут позволить выжившим под завалами общаться со спасателями. В теории, робот будет способен не только искать людей, но и доставлять им воду, еду и медикаменты в случае необходимости.

Другие возможные сферы применения RoBoa: инспекционные функции, мониторинг окружающей среды, составление карт. Робот способен передвигаться по скользким или грязным поверхностям. Он также безопасен в средах, где существует риск взрыва, сообщает ETH Zurich.