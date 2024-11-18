В глубинах океана обнаружили загадочный вид

Ученые Научно-исследовательского института аквариума залива Монтерей-Бей обнаружили новый вид морского слизняка. Открытие было сделано после изучения загадочного биолюминесцентного существа, замеченного в глубинах Тихого океана. Результаты исследования опубликованы в журнале Deep-Sea Research Part I.

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Ученые впервые заметили неизвестного моллюска в феврале 2000 года на глубине 2614 метров с помощью дистанционно управляемого аппарата. Существо имело объемную структуру с капюшоном на одном конце и плоский хвост с пальцеобразными выступами на другом. Внутренние органы были окрашены в яркие цвета, что затрудняло его идентификацию.

Для более детального изучения ученые собрали данные более чем о 150 случаях наблюдения этого организма. Они использовали дистанционные аппараты для мониторинга и взятия образцов, а также проводили лабораторные исследования, чтобы лучше понять морфологические особенности существа.

После многолетних наблюдений и анализов исследователи пришли к выводу, что это новый тип голожаберника, или морского слизняка. Этот вид обитает в так называемой полуночной зоне океана — области, где царят темнота, низкие температуры и высокое давление. Эти особенности среды делают обнаружение подобных организмов крайне редким.