Перечислены шесть признаков того, что пора менять материнскую плату

Проблемы с матплатой не всегда бывают очевидными. Но вот что может указывать на то, что она больше не справляется с задачами.

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Комп часто сам перезагружается или выключается. Обычно связано это с нарушением питания или перегревом. Проблема может заключаться и в блоке питания, но если с ним всё в порядке, то остаётся материнская плата.

Неисправные слоты и порты. Например, у вас может неожиданно отказать сетевая карта или перестать работать USB-порты. То же самое касается слотов PCI.

Синий экран смерти (BSOD) и ошибки при загрузке. И это не проходит даже после проверки драйверов и переустановки системы.

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Невозможность включить компьютер. Первым делом проверьте, работает ли блок питания. Если да, то дело в матплате.

Запах гари или видимые повреждения. Материнская плата может функционировать хуже из-за вздувшихся и вытекших электролитов.

Отключение устройств, нестабильная работа мыши или клавиатуры. Иногда это бывает связано с деградирующими дорожками, неисправными контроллерами матплаты.