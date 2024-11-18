Названа причина краха Восточной Римской империи

Ученые установили, что привело к краху Восточной Римской империи 1500 лет назад. По их данным, империя не выдержала противостояния с персидской цивилизацией.

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Римляне и персы воевали на протяжении нескольких столетий. Но решающим стал захват персами римских торговых путей. Без доступа к широкой торговле экономика Восточной Римской империи быстро пришло в упадок, из-за чего государство ослабло, а жители начали массово переезжать в другие регионы.

Ученые проанализировали кораблекрушения в разных портах, таких как Марсель, Неаполь, Карфаген, Восточная Испания и Александрия. Результаты показали, что на пике расцвета империи римские корабли сотнями стояли вдоль берегов. Но затем они начали исчезать, и ко второй половине VII века их количество сократилось всего до нескольких десятков. Эксперты также оценили количество римских товаров в различных регионах, включая Израиль, Тунис, Иорданию, Кипр, Турцию, Египет и Грецию.

Считалось, что Восточная Римская империя пришла в упадок в 543 году из-за эпидемии чумы, с которой совпали климатические катаклизмы. Но археологические данные показали – в то время цивилизация, наоборот, находилась на пике экономического расцвета и численности населения.

Так, команда обнаружила большое количество римской керамики, ввезенной в 550-х годах и позже, на территории Израиля. Это указывает на оживленную торговлю между странами.

Но во второй половине VII века количество римских судов в морях сократилось более чем наполовину. Ученые пришли к выводу, что торговые пути для Рима оказались отрезаны.

«Этот упадок, скорее всего, был результатом персидской войны и последовавшего вскоре исламского завоевания, которое лишило Константинополь большинства территорий, ранее находившихся под властью Восточной Римской империи», – отметили авторы исследования.

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