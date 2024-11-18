Индия рекордно увеличила поставки смартфонов

В октябре 2024 года индийский экспорт смартфонов вырос на 70 процентов и обновил исторические рекорды. Об этом со ссылкой на Индийскую ассоциацию сотовой связи (ICEA) сообщает ТАСС.

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За второй осенний месяц поставки смартфонов превысили два миллиарда долларов — на 23 процента выше, чем в мае (тогда отгрузки составили рекордные 1,78 миллиарда долларов) и на 70 процентов выше в годовом выражении. Показатели за месяц стали самыми высокими для южноазиатской республике, что свидетельствует об увеличивающемся весе Индии в глобальных цепочках поставок мобильных устройств, заявили представители ассоциации.

С начала текущего финансового года поставки индийских смартфонов превысили 10,6 миллиарда долларов (плюс 37 процентов год к году). Рекордных цифр в экспорте достигли благодаря гаджетам, произведенным индийскими предприятиями американской компании Apple и ее бизнес-партнеров Foxconn, Pegatron и Tata Electronics.

На Индийско-российском бизнес-форуме в Мумбаи глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар призвал срочно исправить торговый баланс между Россией и Индией. Он оценил текущий объем двусторонней торговли в 66 миллиардов долларов, а цель в 100 миллиардов назвал более чем реалистичной. Российские импортеры должны активнее покупать товары из Индии, отметил министр — для этого необходимо в кратчайшие сроки устранить нетарифные барьеры и нормативные препятствия.

Дисбаланс в двухсторонней торговле России и Индии достигается за счет того, что основной экспортной статьей для Москвы является нефть, на нее же и приходится большая часть растущего товарооборота. Остальные товары востребованы в значительно меньшем объеме.