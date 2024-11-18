В США хакеры получили доступ к переписке Конгресса

Иностранные хакеры взломали электронную почту библиотеки Конгресса США. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Lenta.ru.

© Газета.Ru

По данным телеканала, хакеры получили доступ к перепискам сотрудников библиотеки и Конгресса, которые они вели с января по сентябрь. На данный момент уязвимости в системе безопасности устранены. Позже о сбоях в почте сообщили сотрудникам Палаты представителей и Сената США.

Библиотека Конгресса обратилась в полицию, чтобы уведомить о случившемся. К изучению обстоятельств подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР).

До этого сообщалось, что китайские хакеры, связанные с разведывательным агентством КНР, провели операцию по кибершпионажу, в результате которой был взломан и получен доступ к нескольким американским и международным телекоммуникационным компаниям. Многомесячная кампания хакеров была направлена на отслеживание телефонных разговоров «важных разведывательных объектов» внутри сети одного из крупнейших американских операторов сотовой связи T-Mobile.