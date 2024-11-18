На Apple подали в суд из-за iCloud

Британская группа по защите прав потребителей подала иск на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов ($3,75 млрд) против Apple, утверждая, что технологический гигант нарушил закон о конкуренции, «навязывая клиентам свои услуги iCloud». Если иск будет успешным, выплаты смогут получить около 40 миллионов клиентов в Великобритании.

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В своем иске, поданном в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции, группа потребителей утверждает, что Apple поощряет пользователей регистрироваться в iCloud для хранения фотографий, видео и других данных и, таким образом, отдаёт предпочтение своим собственным продуктам, одновременно затрудняя использование альтернативных продуктов, что в конечном итоге подавляет конкуренцию.

В нем говорится, что Apple не позволяет клиентам хранить или создавать резервные копии всех данных своих телефонов у стороннего поставщика, а пользователи операционной системы iOS должны платить за эту услугу, когда объем хранимых данных превышает бесплатный лимит в 5 ГБ.

Потребители также обвиняют компанию из Купертино в завышении платы за подписку на iCloud для пользователей, отчасти потому, что доминирование корпорации на рынке затрудняет появление новых альтернатив и создание конкуренции.

Группа заявила, что требует возмещения ущерба всем пострадавшим клиентам Apple, которые пользовались услугами iCloud с 1 октября 2015 года. По её оценкам, это около 40 миллионов человек. Отдельным клиентам в среднем могут причитаться 70 фунтов стерлингов в зависимости от того, как долго они платили за услугу.

Они призвали Apple разрешить иск без судебного разбирательства, предложив потребителям вернуть деньги и сделав свою операционную систему открытой, чтобы предоставить пользователям больше выбора в отношении облачных сервисов.

Apple отвергла утверждение о том, что ее «практика использования iCloud является антиконкурентной».