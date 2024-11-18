Европейская перелетная птица признана вымершей

Ученые заявили о вымирании одного вида птиц, обитавшего в континентальной Европе. Это тонкоклювый кроншнеп – перелетная птица, которая гнездилась в Западной Сибири и зимой мигрировала в Средиземноморье. Это первый известный случай полного исчезновения пернатого в континентальной Европе, Северной Африке и Западной Азии.

© Мир 24

Эксперты установили, что в последний раз кроншнепа видели в феврале 1995 года в Марокко. На протяжении нескольких десятилетий птицу разыскивали в местах гнездования и размножения, но все поиски оказались безуспешными.

Ученые заключили, что с вероятностью 99,6% вид вымер во всем мире, причем произошло это еще около 20 лет назад. Теперь Международному союзу охраны природы (МСОП) предстоит официально подтвердить статус вида.

Причины сокращения численности тонкоклювого кроншнепа, возможно, так и не будут до конца понятны. Но негативную роль могли сыграть массовое осушение болотных угодий, где эти птицы размножались, охота, распространение болезней, хищники и изменения климата.

Ученые подчеркнули, что птицы, особенно перелетные, находятся в уязвимом положении. Необходимо приложить усилия для защиты других видов, таких как евразийский кроншнеп и чернохвостый кулик, сообщает The Independent.

Ранее в США зафиксировали первое локальное вымирание вида из-за повышения уровня моря. Исчез вид древовидного кактуса Ки Ларго (Pilosocereus millspaughii).