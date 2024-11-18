Китай показал свой многоразовый космический шаттл

Китай продемонстрировал концепт многоразового шаттла «Хаолун», предназначенного для доставки грузов на космическую станцию «Тяньгун» и обратно.

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Проект, разрабатываемый государственным институтом Chengdu Aircraft Design and Research Institute, выиграл правительственный контракт, что подтверждает его стратегическое значение для китайской космической программы.

Шаттл «Хаолун» напоминает американский Space Shuttle: он стартует с помощью ракеты-носителя, а возвращается, приземляясь на взлетно-посадочную полосу.

Его длина составляет примерно 10 метров, а размах крыла — около 8 метров. Вес шаттла почти вдвое меньше текущего грузового корабля «Тяньчжоу», что делает его экономичным вариантом для снабжения станции.

Несмотря на привлекательные рендеры, проект пока находится на стадии разработки и должен пройти ряд проверок.

Китай планирует использовать «Хаолун» для регулярных миссий, особенно в свете планов расширения станции с трех до шести модулей.