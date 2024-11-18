Apple признала устаревшим переходник для iPhone

Компания Apple прекратила продажи переходника для наушников и признала устаревшими ряд гаджетов. На это обратило внимание издание MacRumors.

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Адаптер, предназначенный для подключения проводных наушников к iPhone 7, появился в 2016 году. Его появление было связано с тем, что новый смартфон и некоторые другие устройства Apple лишились 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Журналисты медиа заметили, что аксессуар перестали продавать в магазине компании в США и ряде других стран.

В материале говорится, что переходник клали в коробку iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X. Начиная с iPhone Xs, который появился в 2018 году, Apple перестала предлагать пользователям бесплатный аксессуар. В США устройство было оценено в 9 долларов.

Также авторы отметили, что американская компания признала устаревшими iPhone 6s Plus и iPhone Xs Max, вышедшие в 2015 и 2018 годах соответственно. Кроме того, в список устаревших устройств попали смарт-часы Apple Watch Series 2 в корпусе из алюминия и нержавеющей стали.

В августе компания Apple прекратила продажи своего CD-дисковода для компьютеров. Внешний дисковод появился после выхода MacBook Air в 2008 году.