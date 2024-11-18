Huawei готовится представить новый планшет

Huawei представит новенький планшет MatePad Pro 13.2 Gen 2 до конца месяца
Huawei активно готовится к крупному анонсу, намеченному на 26 ноября 2024 года.
Среди множества новинок компания планирует представить второе поколение планшета MatePad Pro 13.2. Эту информацию сообщил известный инсайдер Digital Chat Station.
Планшет, вероятно, станет обновлением модели с 2.8K OLED-дисплеем, выпущенной более года назад. MatePad Pro 13.2 Gen 2 обещает усовершенствования как в дизайне, так и в технических характеристиках.
Кроме нового планшета, на мероприятии Huawei также ожидается анонс других премиальных устройств.
Среди них — смартфоны серии Mate 70 Pro, включая модели Pro+, Ultimate Design и базовую версию.
Также компания представит складной Mate X6, беспроводные наушники Freebuds Pro 4, смарт-часы Watch D2 с функциями отслеживания здоровья и уникальные «Extraordinary Master» Watch — обновленную версию премиальных часов за $3000.
Таким образом, грядущее событие обещает стать одним из самых масштабных запусков Huawei в 2024 году.