На что влияет замедление движения северного полюса

Движение северного магнитного полюса к территории России замедлилось до 25 километров в год за последние пять лет, что влияет на внутренние карты, объяснил замдиректора направления «Магнетизм Земли и планет» Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Валерий Петров в беседе с NEWS.ru.

Особенно это актуально, по его словам, в районе Северного морского пути.

«Это говорит только о том, что нужно почаще обновлять карты. Раньше считалось, что их достаточно обновлять раз в пять лет. <...> Если он стал сильнее замедляться, значит, нужно вернуться к трем годам обновления карт», — объяснил Петров.

Магнитный полюс Земли двигался вдоль северного канадского побережья на протяжении столетий. В 1990-х годах он дрейфовал в сторону Северного Ледовитого океана, а затем ускорился и направился в сторону Сибири. Ученые утверждают, что с тех пор он двигался со скоростью 55 км в год. Но недавно полюс замедлил движение до 25 км.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что резкое потепление в России связано с естественными процессами. Эксперт подчеркнула, что они происходят в системе Земля — атмосфера и связаны с изменениями положения магнитного полюса. Кроме того, по ее словам, меняется и сама циркуляция атмосферы.