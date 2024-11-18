Найден неизвестный портрет Марии Тюдор

Ученые идентифицировали ранее неизвестный портрет Марии Тюдор, также известной как «Кровавая Мэри». Миниатюре около 500 лет. Долгое время считалось, что на ней изображена другая историческая личность – Екатерина Парр, шестая и последняя жена Генриха VIII.

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Исследование провела историк искусства Эмма Резерфорд. Она отметила, что и у Марии, и у Екатерины были рыжеватые волосы и голубые глаза, и им было примерно по 30 лет, когда была написана миниатюра. Из-за этого возникла «некоторая путаница».

Эксперт проанализировала несколько сохранившихся портретов обеих женщин. Она обратила внимание, что нос Марии был более вздернутым, что и видно на портрете, тогда как у Екатерины он был более «орлиным».

Есть и другие приметы. На миниатюре изображен черный крест с пятью бриллиантами и тремя жемчужными подвесками. Именно такое украшение, согласно историческим источникам, Генрих VIII подарил Марии 20 июля 1546 года.

Автором миниатюры являлась художница Сюзанна Хорнболт (или Хоренбут). Новые данные позволили ученым «с некоторой уверенностью утверждать», что на портрете изображена именно Мария, а сама работа могла быть заказана Екатериной Парр – большой любительницей и покровительницей искусств, сообщает The Guardian.

Мария Тюдор (1516 – 1558) – старшая дочь Генриха VIII от Екатерины Арагонской, первая коронованная королева Англии и Ирландии. Ее прозвище связано с тем, что, будучи ревностной католичкой, она проводила гонения на протестантов. Мария скончалась в возрасте 42 лет во время эпидемии «лихорадки», не оставив наследников. Ее преемницей стала сестра Елизавета.

Ранее была раскрыта тайна двух столетних портретов из Брайтонского музея в Лондоне. Посетительница смогла установить, кто на них изображен.