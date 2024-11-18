Xiaomi Redmi K80 получит улучшенный аккумулятор

Xiaomi готовится к запуску серии Redmi K80, который, по слухам, состоится в конце ноября.

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Президент компании Лу Вейбинг подтвердил в социальной сети Weibo, что новая линейка получит значительные улучшения в автономности, производительности и качестве камеры.

Ожидается, что базовую версию Redmi K80 оснастят аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, а версию Pro — 6500 мАч.

Обе модели будут поддерживать быструю зарядку мощностью до 120 Вт, а Pro-вариант также предложит 50-ваттную беспроводную зарядку. Это заметный шаг вперёд по сравнению с предыдущими моделями.

С точки зрения производительности, K80 Pro получит флагманский чип Snapdragon 8 Elite, а стандартная версия — Snapdragon 8 Gen 3.

Pro-модель также предложит продвинутую тройную камеру: 50-мегапиксельную основную, 32-мегапиксельную ультраширокоугольную и 50-мегапиксельную телефото с 2.6-кратным оптическим зумом.

Обе версии сохранят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и плоский экран.

Предполагается, что Redmi K80 Pro выйдет на глобальный рынок под названием Poco F7 Ultra, а стандартная модель — как Poco F7 Pro.