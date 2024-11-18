Маск и нобелевский лауреат Хассабис стали соперниками в области ИИ

Основатель SpaceX Илон Маск и глава компании DeepMind, лауреат Нобелевской премии по химии за 2024 год британец Демис Хассабис, которые в прошлом были близкими союзниками, теперь стали непримиримыми соперниками в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на электронные письма, опубликованные в связи с судебным процессом.

По сведениям издания, когда-то их объединила общая цель - разработать ИИ на благо человечества. Хассабис стал соучредителем лаборатории искусственного интеллекта DeepMind в Лондоне в 2010 году с миссией по созданию сверхинтеллекта. Маск инвестировал в это предприятие $5 млн после посещения британцем штаб-квартиры аэрокосмической компании SpaceX в 2012 году.

Их отношения испортились, когда Хассабис решил продать DeepMind корпорации Google в 2014 году за $500 млн, отказавшись от бизнес-предложения Маска. Британец затем пытался уговорить его присоединиться к совету по этике после продажи DeepMind (ставшего подразделением Google, занимающимся ИИ), но потерпел неудачу, когда предприниматель после одной из встреч назвал совет фиктивным. Американец считал, что Хассабис в конечном итоге станет "своего рода диктатором искусственного интеллекта", говорится в публикации.

Это побудило Маска к созданию OpenAI вместе с Сэмом Альтманом, хотя теперь эти двое тоже поссорились, информирует The Times. Маск подает в суд на Альтмана и компанию за отказ "от своих некоммерческих корней". Только что опубликованные электронные письма по этому делу показывают, насколько Маск был озабочен DeepMind.

Миллиардер также был обеспокоен тем, что Google разработает AGI, или общий искусственный интеллект, форму сверхинтеллекта, при которой считается, что вычислительная система соответствует или превосходит когнитивные способности человека. Годом ранее он отмечал, что много думал о том, можно ли помешать человечеству развивать ИИ.

"Я думаю, что ответ почти наверняка нет. Если это все равно произойдет, то <...> было бы хорошо, если бы кто-то другой, а не Google, сделал это первым", – полагал Маск.

В октябре Нобелевский комитет Шведской академии наук объявил, что Хассабис вместе с американскими учеными Дэвидом Бейкером и Джоном Джампером удостоен премии в области химии за 2024 год. Хассабиса и Джампера отметили за разработку модели на основе технологий искусственного интеллекта AlphaFold2, с помощью которой удалось не только установить структуру всех белков в организме человека, но и предсказать строение более чем 200 млн белков, которые позже были обнаружены у других живых организмов. Код AlphaFold2 находится в открытом доступе. К октябрю 2024 года с ним ознакомились более 2 млн человек из 190 стран.