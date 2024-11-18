Обнаружена связь между изменениями климата и заболеваниями глаз

Специалисты из медицинского кампуса Аншутц при Университете Колорадо выяснили, что количество визитов к врачу с заболеваниями глаз увеличилось в определённое время. А именно: когда в атмосфере были твёрдые частицы, которые образуются из-за загрязнения воздуха.

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Учёные в ходе новой работы изучили связь между раздражением поверхности глаза и визитами к врачам из-за аллергии с ежедневными уровнями твёрдых частиц в воздухе района Денвера. Оказалось, что люди в 2,2 раза больше среднего ходили к медикам, когда концентрация PM10 (твёрдых частиц размером 10 микрометров или меньше) составляла 110. По мере увеличения концентрации частиц люди всё чаще посещали врачей.

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Вторым по распространённости заболеванием глаз, с которым люди приходили к врачу, был конъюнктивит. Он представлял ровно треть всех посещений.

Кроме того, риски для здоровья, связанные с загрязнением воздуха и изменением климата, охватывают инфекционные заболевания, болезни, связанные с погодными условиями, различные заболевания лёгких, почек и сердечно-сосудистой системы и многое другое.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Clinical Ophthalmology.

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