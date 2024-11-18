Зафиксирована аномальная температура по всей России

Аномально теплые температуры будут наблюдаться на всей территории России, что объясняется переносом воздуха из Атлантики и глобальным потеплением. Об этом Роман Вильфанд.

Как рассказал синоптик, для европейской часть России тепло выражается в характеристиках четырех-пяти градусов выше нормы. В то же время на 15-16 градусов температура выше нормальных значений отмечается на востоке Уральского федерального округа.

У Солнца выявили другой химический состав

«На Урале, в Свердловской области температура будет около нулевой отметки. Ну куда это годится?» — заключил Вильфанд.

Ранее синоптик заявил, что россияне пережили аномальный октябрь — температура воздуха в этом месяце превысила климатическую норму на 1-3 градуса Цельсия.