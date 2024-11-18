Люди начали толстеть из-за высокой скорости их Интернета

Австралийские ученые выявили связь между распространением высокоскоростного интернета и увеличением уровня ожирения. Исследование, проведенное Монэшским университетом, университетом Мельбурна и университетом RMIT, анализировало данные сети и опроса HILDA. Выяснилось, что увеличение уровня использования быстрого интернета на 1% связано с ростом распространенности ожирения на 6,6% и увеличением среднего индекса массы тела (ИМТ).

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Исследователи связывают эту тенденцию с уменьшением физической активности и нездоровыми привычками питания, вызванными доступом к хорошему интернету. Онлайн-игры, просмотр сериалов и сокращение личных встреч приводят к более сидячему образу жизни. Доктор Клаус Аккерман, ведущий автор исследования, отметил, что длительное время, проводимое в сети, и частые перекусы способствуют этой проблеме.

Этот феномен наблюдается не только в Австралии. Исследования в Турции и США также выявили положительную корреляцию между избыточным использованием интернета и ожирением.

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