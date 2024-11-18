Casio выпустила кольцо-часы

Casio представила свое первое кольцо-часы CRW-001−1JR, приуроченное к 50-летнему опыту компании в сфере цифровых часов. Новинка появится в Японии в декабре по цене около $128.

© Casio

Кольцо-часы оснащено ретро-дисплеем, отображающим часы, минуты и секунды. Дополнительные функции включают секундомер, отображение времени в двух часовых зонах, календарь и даже будильник. Дисплей также оснащен подсветкой для удобства использования. Устройство работает от одной заменяемой батареи, обеспечивающей до двух лет автономной работы, и имеет водозащиту.

© Casio

CRW-001−1JR выполнено в одном размере из нержавеющей стали. Размер кольца фиксирован (20.20 по российской системе), но для более тонких пальцев предусмотрены специальные вставки.

Необычно? Да. Удобно? Стоит проверить.