Часы Google Pixel первого поколения застряли на старом шрифте

Часы Google Pixel первого поколения застряли со старым шрифтом
Часы Pixel первого поколения продолжают использовать устаревший шрифт Roboto даже после ноябрьского обновления Wear OS 5. Хотя обновление устранило проблему «окирпичивания» для некоторых пользователей, оно не решило неожиданный переход с Google Sans на Roboto, впервые обнаруженный в сентябре.
Roboto, шрифт Android начала 2010-х годов, выглядит «менее современно» по сравнению со «стильным» Google Sans, пишут СМИ. Несоответствие заметно на всех экранах: от цифровой клавиатуры экрана блокировки до интерфейсов приложений. Различия в таких символах, как буква «G» и цифры, ещё больше подчёркивают проблему.
Хотя изменение не влияет на функциональность, многие пользователи считают шрифт «неприятным», особенно при переключении между Pixel Watch и телефоном.
Google пока не подтвердила, является ли это багом или намеренным изменением.