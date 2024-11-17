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На Земле появилась первая бессмертная муха

Ученые из Принстонского университета, США, создали первую бессмертную муху. Об этом говорится на сайте учебного заведения.

На Земле появилась первая бессмертная муха
© globallookpress.com

Полный цифровой образ мозга дрозофилы доступен на сайте codex.flywire.ai. Это первый оцифрованный мозг сложного организма, который можно не только изучать, но и воспроизводить. Отмечается, что данные размером в 14 Гб могут помочь в создании искусственного интеллекта нового поколения.

Проект стартовал в 2016 году. После долгих лет попыток ученые достигли прорыва: они завершили расшифровку коннектома взрослой дрозофилы (Drosophila melanogaster), в мозге которой 139 500 нейронов и 54,5 миллиона синапсов. Это стало возможным благодаря международной команде, спецоборудованию и годам работы.

В мозге дрозофилы есть нейроны, отвечающие за движение вперед, назад и резкие повороты, а также нейрон для полной остановки.

Наука и техника
Принстонский университет
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