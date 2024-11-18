Маск предложил использовать ракеты Starship вместо самолетов

SpaceX, компания миллиардера Илона Маска, планирует возродить свои планы по развитию индустрии коммерческой авиации, перевозя пассажиров в другие страны с помощью космоса. Маск утверждает, что его видение космического путешествия «от Земли до Земли» на ракете Starship «теперь возможно» после переизбрания Трампа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Starship, представленный SpaceX почти десять лет назад, способен перевозить до 1000 пассажиров и взлетать на орбиту. Вместо того, чтобы лететь в космос, ракета будет лететь «параллельно» Земле, пересекая поверхность планеты, направляясь в другой город. Это значительно сократило бы продолжительность авиаперелетов, сэкономив время как бизнесменам, так и отдыхающим, хотя, скорее всего, им пришлось бы заплатить тысячи долларов только за билет.

По данным SpaceX, Starship может доставить людей из Лондона в Нью-Йорк за 30 минут, из Нью-Йорка в Шанхай за 39 минут и из Цюриха в Сидней за 50 минут. Однако пассажиры будут сталкиваться с перегрузками во время взлета и посадки.

Основной целью Starship, конечно же, является перевозка людей дальше, а именно на Луну и, в конечном счете, даже на другие планеты. Предполагается, что в 2026 году на Луну высадятся четыре астронавта в рамках миссии НАСА «Артемида–3» – это будет первый пилотируемый полет на поверхность Луны с 1972 года.

Маск недавно заявил, что SpaceX отправит свою многомиллиардную ракету Starship без экипажа на Марс в 2026 году. Через два года после этого, в 2028 году, Starship впервые отправит людей на Марс.