Илон Маск предложил использовать ракеты Starship вместо самолетов
SpaceX, компания миллиардера Илона Маска, планирует возродить свои планы по развитию индустрии коммерческой авиации, перевозя пассажиров в другие страны с помощью космоса. Маск утверждает, что его видение космического путешествия «от Земли до Земли» на ракете Starship «теперь возможно» после переизбрания Трампа. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Starship, представленный SpaceX почти десять лет назад, способен перевозить до 1000 пассажиров и взлетать на орбиту. Вместо того, чтобы лететь в космос, ракета будет лететь «параллельно» Земле, пересекая поверхность планеты, направляясь в другой город. Это значительно сократило бы продолжительность авиаперелетов, сэкономив время как бизнесменам, так и отдыхающим, хотя, скорее всего, им пришлось бы заплатить тысячи долларов только за билет.
По данным SpaceX, Starship может доставить людей из Лондона в Нью-Йорк за 30 минут, из Нью-Йорка в Шанхай за 39 минут и из Цюриха в Сидней за 50 минут. Однако пассажиры будут сталкиваться с перегрузками во время взлета и посадки.
Основной целью Starship, конечно же, является перевозка людей дальше, а именно на Луну и, в конечном счете, даже на другие планеты. Предполагается, что в 2026 году на Луну высадятся четыре астронавта в рамках миссии НАСА «Артемида–3» – это будет первый пилотируемый полет на поверхность Луны с 1972 года.
Маск недавно заявил, что SpaceX отправит свою многомиллиардную ракету Starship без экипажа на Марс в 2026 году. Через два года после этого, в 2028 году, Starship впервые отправит людей на Марс.