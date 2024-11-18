Samsung разрабатывает тройную раскладушку

Samsung работает над созданием инновационного «трехстворчатого» смартфона, который будет выпущен в 2025 году. Особенностью этого устройства станет его способность складываться внутрь, что отличает его от конкурентов. Об этом сообщает издание Android Headlines (AH), ссылаясь на Южнокорейское издание ET News.

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Samsung уже приступила к разработке смартфона, который складывается вдвое. По данным ET News, дизайн устройства будет готов уже к концу текущего месяца.

«Samsung стремится не только догнать, но и обогнать своих китайских конкурентов, таких как Vivo и Honor, которые уже представили более тонкие и многофункциональные складные телефоны. Huawei Mate XT стал первым трехстворчатым мобильным устройством на коммерческом рынке, что подстегнуло Samsung к инновациям», – пишет AH.

Согласно последней утечке, смартфон Samsung будет складываться внутрь левой и правой частями, что позволит увеличить экран устройства до 9 или 10 дюймов в полностью разложенном виде.