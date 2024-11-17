Американский оператор T-Mobile подвергся беспрецедентной хакерской атаке со стороны КНР

Китайские хакеры, связанные с разведывательным агентством КНР, провели операцию по кибершпионажу, в результате которой был взломан и получен доступ к нескольким американским и международным телекоммуникационным компаниям. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ) сообщает агентство Reuters.

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По данным журналистов, многомесячная кампания хакеров была направлена на отслеживание телефонных разговоров «важных разведывательных объектов» внутри сети одного из крупнейших американских операторов сотовой связи T-Mobile. При этом в T-Mobile утверждают, что системы и данные компании «не пострадали существенным образом», и нет доказательств воздействия на информацию о клиентах.

Федеральное бюро расследований (ФБР) и американское агентство по кибербезопасности CISA ранее заявили, что хакеры, связанные с Китаем, перехватили данные наблюдения, предназначенные для американских правоохранительных органов, после взлома неустановленного числа телекоммуникационных компаний.

Это не первый случай, когда китайские хакеры обвиняются в взломе американских провайдеров широкополосного доступа. Ранее сообщалось, что они получили доступ к сетям таких компаний, как Verizon Communications, AT&T, Lumen Technologies, и получили информацию из систем, которые федеральное правительство использует для санкционированного судом прослушивания телефонных разговоров.

Пекин отрицает обвинения правительства США и других стран о том, что он использует хакеров для взлома иностранных компьютерных систем.