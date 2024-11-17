Американский оператор T-Mobile подвергся беспрецедентной хакерской атаке со стороны КНР

WSJ: хакеры КНР взломали T-Mobile и месяцами следили за силовиками США
Китайские хакеры, связанные с разведывательным агентством КНР, провели операцию по кибершпионажу, в результате которой был взломан и получен доступ к нескольким американским и международным телекоммуникационным компаниям. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ) сообщает агентство Reuters.
По данным журналистов, многомесячная кампания хакеров была направлена на отслеживание телефонных разговоров «важных разведывательных объектов» внутри сети одного из крупнейших американских операторов сотовой связи T-Mobile. При этом в T-Mobile утверждают, что системы и данные компании «не пострадали существенным образом», и нет доказательств воздействия на информацию о клиентах.
Федеральное бюро расследований (ФБР) и американское агентство по кибербезопасности CISA ранее заявили, что хакеры, связанные с Китаем, перехватили данные наблюдения, предназначенные для американских правоохранительных органов, после взлома неустановленного числа телекоммуникационных компаний.
Это не первый случай, когда китайские хакеры обвиняются в взломе американских провайдеров широкополосного доступа. Ранее сообщалось, что они получили доступ к сетям таких компаний, как Verizon Communications, AT&T, Lumen Technologies, и получили информацию из систем, которые федеральное правительство использует для санкционированного судом прослушивания телефонных разговоров.
Пекин отрицает обвинения правительства США и других стран о том, что он использует хакеров для взлома иностранных компьютерных систем.