Пользователей смартфонов Samsung предупредили о появлении «глюков»

Samsung известна своими регулярными обновлениями программного обеспечения и успешной программой бета-тестирования. Однако, согласно данным инсайдера Ice Universe, предстоящая One UI 7, основанная на Android 15, может оказаться более «забагованной», чем обычно. В частности, первая публичная бета-версия One UI 7 может содержать больше ошибок, чем обычно, из-за проблем с внедрением обновленной анимации. Об этом сообщает издание GizmoChina.

One UI 7 представляет собой полный редизайн интерфейса Android от Samsung, включая обновленную систему анимации, новое оформление уведомлений и быстрых настроек, а также измененные значки приложений. Эти масштабные изменения могут увеличить нагрузку на разработчиков и привести к нестабильности в бета-версии.

Бета-тестирование играет ключевую роль для Samsung, позволяя получить отзывы от разработчиков и опытных пользователей для усовершенствования работы до выпуска стабильной версии. Ранний доступ позволяет выявить и исправить ошибки перед более широким внедрением.

Согласно слухам, первая публичная бета-версия One UI 7 выйдет уже на следующей неделе. После этого пользователи смогут протестировать новые функции и предоставить Samsung ценные отзывы, которые позволят устранить ошибки до выпуска финальной стабильной версии. Она, как ожидается, выйдет вместе со смартфонами Galaxy S25 в начале 2025 года.