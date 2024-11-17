В Google Docs появился новый ИИ-сервис

Google представила новую функцию генерации изображений на базе искусственного интеллекта в Google Docs, которая позволяет пользователям быстро создавать визуальные эффекты для своих документов. Данный инструмент будет доступен только для платных аккаунтов Workspace, включая дополнения Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium и Google One AI Premium. Об этом сообщает издание The Verge.

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Пользователи могут найти новую функцию в разделе «Вставка» > «Изображение» > «Помогите мне создать изображение». Далее откроется боковая панель «Создать изображение». Здесь можно ввести описание желаемой иллюстрации и выбрать стиль оформления – «Фотография» или «Эскиз». Также доступен выбор соотношения сторон изображения для его наилучшего вписывания в макет документа.

Генератор изображений использует последнюю версию Google Imagen 3, обещающую улучшенную детализацию, более насыщенное освещение и меньшее количество отвлекающих артефактов. Ранее Google Slides получил встроенный генератор слайдов для презентаций на основе инструментов Google Clippy Duet AI.

Google уже запустила мягкий релиз новой функции. Общий релиз сервиса запланирован на 16 декабря.