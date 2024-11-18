Люди оценивают стихи ИИ выше поэзии Шекспира

Люди не могут уверенно отличать стихи, созданные искусственным интеллектом (ИИ), от написанной человеком поэзии. К такому выводу пришли американские ученые из Питтсбургского университета. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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В ходе эксперимента команда попросила 1643 добровольцев угадать авторство 10 произведений, половина из которых была сгенерирована нейросетью, а создателями остальных были Уильям Шекспир, лорд Джордж Байрон, Эмили Дикинсон и другие знаменитые литераторы.

Большинство участников предположило, что стихотворения ИИ были написаны человеком.

Во втором эксперименте другая группа из 696 участников оценивала стихи по 14 характеристикам, таким как качество, красота, эмоции, ритм и оригинальность.

Участников случайным образом распределяли по трем группам, где им сообщали, что стихи были написаны человеком, созданы ИИ или не давали никакой информации о происхождении стихотворения.

Группа, которой сказали, что стихи сгенерированы ИИ, дала более низкие оценки по 13 характеристикам по сравнению с участниками, думавшими, что стихи были написаны человеком. Результат не зависел от того, кем на самом деле оказались созданы произведения.

Участники, которым ничего не сказали об авторстве, более благосклонно оценили сгенерированные ИИ стихи, чем написанные человеком.

Авторы предполагают, что участники предпочитали стихи ИИ, поскольку те были более простыми и доступными, чем работы выдающихся поэтов.